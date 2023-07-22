Yeni rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan'ı övmek isteyen Caner Topçu, eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı

Yakışıklı oyuncu Caner Topçu, yeni partneri Sümeyye Aydoğan'dan bahsederken "Biz Duy Beni'de şey diyorduk Sümeyye ile, biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız" dedi. Topçu'nun bu sözlerine sinirlenen Duy Beni'deki partneri Rabia Soytürk, "Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" diyerek yakışıklı oyuncuyu takipten çıkardı.

Bir dönem Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisinde rol alan Caner Topçu, Rabia Soytürk ve Sümeyye Aydoğan, isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde rol aldığı Dönence dizisindeki partneri Sümeyye Aydoğan'ı övmek isteyen Caner Topçu, eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı.

"SENDE OLMAYAN ŞEYİN ADI TERBİYE"

Rabia Soytürk, şu sıralar Dönence'de Sümeyye Aydoğan ile başrol olan Caner Topçu'nun 'Biz Duy Beni'de şey diyorduk Sümeyye ile, biz bu işten sonra beraber partner olmalıyız" demesine fena sinirlendi. Soytürk görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Twitter hesabından "Senin bilmediğin ve sende olmayan şeyin adının terbiye olduğunu hatırlatırım" şeklinde paylaşım yaptı. Soytürk daha sonra da Caner Topçu'yu takipten çıkardı.

Sümeyye Aydoğan, Rabia Soytürk ve Caner Topçu

Rabia Soytürk ve Caner Topçu

Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu