Yalı Çapkını'nın Pelin'i sır gibi sakladığı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
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Yalı Çapkını dizisinin Pelin'i Buçe Buse Kahraman, sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaşarak aşkını ilan etti. Güzel oyuncu dizideki rolünden dolayı linç edilmişti.
Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in sevgilisi rolüyle adından söz ettiren ve sosyal medyada sırf rolü yüzünden büyük linç yiyen Buçe Buse Kahraman, sır gibi sakladığı sevgilisiyle pozunu paylaştı.
SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ
Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Buçe Buse Kahraman, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Deniz ve güneşin tadını çıkara Kahraman aşka geldi. Güzel oyuncu gizemli sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınladı.
LİNÇ EDİLMİŞTİ
Reyting rekortmeni dizide Ferit'in sevgilisi Pelin rolüne hayat veren Buçe Buse Kahraman, büyük linç yemişti. Güzel oyuncu "Metres" "Torpilli" gibi yorumlara maruz kalmış, menajeri oyuncuya gelen hakaretlerden dolayı hukuki savaş başlatmıştı.