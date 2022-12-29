Üye Girişi
Haberi Paylaş

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

Magazin Haberleri

27 yaşındaki İsveç doğumlu Victoria's Secret modeli Kelly Gale, tamamen çıplak fotoğrafını paylaştı. Fiziği ve güzelliği ile hayran bırakan modele beğeni ve yorum yağdı.

Bacakları ve elleri ile göğüslerini kapatarak poz vermeye çalışmasına rağmen, güzel model fena frikik verdi.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

Kelly'nin paylaşımı sonrası ağızları açık alan hayranları, fotoğrafa kısa süre içinde yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

Bazı takipçileri, model için "Doğal güzel" yorumunu yaparken bazı takipçileri de bize "Bu güzelliği gösterdiğin için teşekkür ederiz" yorumlarını yaptı.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

Takipçileri geçen ay da bikini ile paylaşım yapan Kelly'nin fotoğrafa photoshop yaptığını fark edince kendisine büyük tepki göstermişti.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

Kelly, "Formunu nasıl korumayı başarıyorsun?" sorularına, sağlıklı diyet yaparak ve jimnastik ve tenis gibi dışarıda yapılan aktiviteler sayesinde formunu koruduğunu söyledi.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Victoria Secret Cinsellik Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title