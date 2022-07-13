Ünlü şarkıcı Günsu İnce'nin içinde sahne repertuvarı olan çantası çalındı - Haberler

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Ünlü şarkıcı Günsu İnce'nin içinde sahne repertuvarı olan çantası çalındı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Ünlü şarkıcı Günsu İnce, İstanbul'da hırsızlık şoku yaşadı. Sosyal medyadan yardım isteyen İnce, çantanın içinde sahne repertuvarı olması nedeniyle çok üzüldüğünü belirterek, görüntülerdeki kadının bulunmasını istedi.

Bir zamanlar model olan şarkıcı Günsu İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla değerli bir çantasının çalındığını söyledi.

"EN ÇOK ONA ÜZÜLDÜM"

İnce, paylaşımında "Burası Karaköy, göz göre göre değerli bir çantam çalındı ve içinde tüm sahne repertuvarım olan USB belleklerim vardı, en çok ona üzüldüm. Lütfen bu hırsız kadınlar bulunsun elden ele yayalım arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Günsu İnce'nin içinde sahne repertuvarı olan çantası çalındı

HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA

Videoda iki kadının bir süre konuşup daha sonra İnce'nin sandalyesinde asılı bulunan çantayı yürürken alıp, kameradan uzaklaştıkları görünüyor.

Ünlü şarkıcı Günsu İnce'nin içinde sahne repertuvarı olan çantası çalındı

Ünlü şarkıcı Günsu İnce'nin içinde sahne repertuvarı olan çantası çalındı

Ünlü şarkıcı Günsu İnce'nin içinde sahne repertuvarı olan çantası çalındı

Ünlü şarkıcı Günsu İnce'nin içinde sahne repertuvarı olan çantası çalındı

Ünlü şarkıcı Günsu İnce'nin içinde sahne repertuvarı olan çantası çalındı

İhlas Haber Ajansı / Magazin

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