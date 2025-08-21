Ünlü şarkıcıdan sahnede kedisine sutyen fırlatan hayranına ilginç tepki

Country şarkıcısı Miranda Lambert, bir konser sırasında sahneye atılan sütyene verdiği komik tepkiyle izleyenleri güldürdü.

41 yaşındaki sanatçı, New Mexico'daki Lea County Fairgrounds'ta sahne aldığı sırada bir hayranın doğrudan üzerine attığı sütyen olayını ele almak zorunda kaldı. Bir konser izleyicisi, o anı videoya çekip TikTok'ta paylaştı ve kısa sürede viral oldu.

Olay, Miranda şarkılar arasında sahnede dururken gerçekleşti. Sütyen sahneye düştüğünde, Miranda onu hemen kaldırıp izleyicilerin görmesini sağladı ve "Bana uymuyor" diyerek espri yaptı.

Sütyeni sadece iki parmağıyla tutarak kalabalığa seslendi:

"Bu sütyeni buraya kim attı? Tamam. Uzun zaman oldu ama teşekkürler. Bana uymuyor, bunu buraya asacağım."

Ardından sütyeni mikrofon standına astı ve konserine devam etti.

Miranda, **2011 çıkışlı şarkısı "Baggage Claim"**i söylemeye hazırlanırken, zamanlamanın "tam yerinde" olduğunu esprili bir şekilde belirtti:

"Tam zamanında oldu, çünkü bu gece bu sütyen hanımlar için."

Şarkı sırasında izleyicilere de seslendi:

"Kızlarım nerede bu gece?"

Hayranlar, Miranda'nın bu komik duruma verdiği tepkiye gülerek yorumlarda övgü yağdırdı.

Bir hayran videonun altında yazdı:

"Harika tepki. Onu bu kadar rahat şekilde idare edişini çok seviyorum."

Bir başkası ise güzelliğini övdü:

"Güzel kadın."