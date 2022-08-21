Ünlü şarkıcı İrem Derici sırılsıklam ter içinde kaldığı anları paylaştı, göğüs dekoltesi de bomba

Yaz konserlerine hızla devam eden ünlü şarkıcı İrem Derici, konser sonrasında sırılsıklam ter olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Derici'nin giydiği dekolteli elbise ise hayranların tam not aldı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yaz konserlerine ara vermeden devam ediyor. Yoğun bir tempoda çalışan Derici arada tatile kaçsa da konserlerinde çok enerji harcıyor. Derici son konserinde de hayli ter döktü.

KAN TER İÇİNDE KALDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen derici, konserden sonra kan ter içinde kaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

SAHNEDE DE ZOR ANLAR YAŞADI

Antalya'da konser veren Derici'nin aşırı sıcaklar nedeniyle sahnede bile zor anlar yaşadığı ve çok sıcakladığı belirtildi.

"SAAT 2'YE KADAR DUŞ ALSAM ANCAK PAKLANIRIM"

Konser sonrası halini paylaşarak takipçilerine durumu anlatan Derici, "Ben 2'ye kadar duş alsam ancak paklanırım. Arkadaşlar o kadar her şeye bedel ki çok eğlendim müthiş bir konserdi" sözlerini kullandı.

"ALLAH SESİME ZEVAL VERMESİN"

Derici, o hallerini Instagram'da paylaşan birine ise şu yanıtı verdi; "Allah sesime zeval vermesin, ter dediğin nedir kurur. Kuramadı."

İşte Derici'nin yaptığı paylaşımlar: