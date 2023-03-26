Ünlü şarkıcı Harry Styles ve model Emily Ratajkowski sokakta dudak dudağa yakalandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles, eşiyle boşanma aşamasında olan ünlü model Emily Ratajkowski ise sokakta öpüşürken kameralara yakalandı.

Love On Tour kapmasında konser vermek için Japonya'nın Tokyo şehrinden bulunan Harry Styles, eski aşkı Olivia Wilde'yi çabuk unuttu. Ünlü şarkıcı güzel model Emily Ratajkowski ile fena yakalandı.

SOKAKTA SAMİMİ ANLAR

Eğlenmek için Tokyo sokaklarına çıkan Harry Styles ve Emily Ratajkowski bir aracın yanında sarmaş dolaş kameralara takıldı. İkili bir süre sonra öpüşmeye başladı. Çevredekilere aldırış etmeyen çiftin samimi anları magazin gündemine bomba gibi düştü.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDA

Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, 2018 yılında evlendiği Sebastian Bear-McClard'dan ihanet nedeniyle boşanmaya karar vermişti.