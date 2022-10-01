Ünlü Oyuncunun Hamile Olduğu İddia Edildi!

Oyuncu Başak Parlak, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bedir Özuslu ile aşk yaşayan Parlak'ın karnındaki şişlik, "Acaba hamile mi?" sorusuna akıllara getirdi. İşte detaylar...

Şevkat Yerimdar, Kış Güneşi ve Bir Deniz Hikayesi gibi projelerden tanıdığımız oyuncu Başak Parlak, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

Bedir Özuslu ile aşk yaşayan Parlak'ın karnındaki şişlik, "Acaba hamile mi?" sorusuna akıllara getirdi.

'HAMİLELİK' SORUSU YANITSIZ KALDI

Muhabirlerin, "Hamile misiniz" sorusuna yanıt vermeyen oyuncu, acelesi olduğunu söyleyerek yürümeye devam etti.

BAŞAK PARLAK KİMDİR?

Başak Parlak, 3 Kasım 1989 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Namık Kemal Lisesi ve Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olarak tamamladı. 2007 yılında "Fikrimin İnce Gülü" adlı dizide ve 2008'de Serçe adlı dizide rol aldı ve adını duyurmuş oldu.

2013 yılında rol aldığı sinema filmi Şevkat Yerimdar'da tanınan bir yüz haline gelen Başak Parlak, Kış Güneşi ve Bir Deniz Hikayesi gibi projelerde de rol aldı.