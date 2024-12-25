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'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı

'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı
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Bir ankette "Türkiye'nin en seksi kadını" seçilen şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından 18 yaşındaki halini paylaştı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir ankette " Türkiye'nin en seksi kadını" seçildi.

'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bastık, "Bana göre 'en' kavramı çok zor. Kendini seven, kendini güzel hisseden herkesi çok seviyorum. En güzel, en seksi kavramları bana garip geliyor. Bunlar boş şeyler" dedi.

'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı

TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

31 yaşındaki şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü

'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı

Bir takipçisinin "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?' sorusuna yanıt veren Bastık, "Saç rengimi" dedi ve 18 yaşındaki halini paylaştı.

'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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