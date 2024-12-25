'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilen Zeynep Bastık, 18 yaşındaki halini paylaştı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir ankette " Türkiye'nin en seksi kadını" seçildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bastık, "Bana göre 'en' kavramı çok zor. Kendini seven, kendini güzel hisseden herkesi çok seviyorum. En güzel, en seksi kavramları bana garip geliyor. Bunlar boş şeyler" dedi.

TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

31 yaşındaki şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü

Bir takipçisinin "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?' sorusuna yanıt veren Bastık, "Saç rengimi" dedi ve 18 yaşındaki halini paylaştı.