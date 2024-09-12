Üye Girişi
Haberler

Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in babası Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Miss Turkey 2024 yarışmasında 19 yarışmacıyı geride bırakarak birinci olan İdil Bilgen'in babası Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen çıktı.

Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil edecek Miss Turkey güzelleri dün akşam İstanbul'da yapılan finalle belli oldu. 20 yarışmacının yarıştığı Miss Turkey'in birincisi İdil Bilgen oldu. Bilgen'in babasının da tanıdık olduğu öğrenildi.

Bilgen'in babası Levent Bilgen'in, Ekim 2023 tarihinden bu yana Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olduğu ortaya çıktı. Bilgen, Ukrayna'ya atanmadan önce de 2014 ve 2016 yılları arasında Abu Dabi Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. 2018 yılında annesini kaybeden İdil Bilgen, babası ve erkek kardeşi Metehan Bilgen ile cenazede görüntülenmişti.

Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in babası Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi çıktı

RAKİPLERİNİ SOLLADI

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali, dün akşam gerçekleşti. Haftalardır kampta olan 20 finalist, Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi isimlerin yer aldığı jüri karşısına çıktı. Gecenin birincisi ise 1.80 boyundaki Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen oldu. Rakiplerini geride bırakan Türkiye Güzeli seçilen Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

Başarısının ardından heyecanını dile getiren İdil Bilgen, "Yarışmaya katılırken birinci olmayı çok istiyordum fakat olur mu olmaz mı bilmiyordum. Şansımı denemek istedim. Şu an ülkemi temsil edebilecek olmanın gururu beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in babası Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi çıktı

Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in babası Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi çıktı

Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in babası Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi çıktı

Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in babası Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi çıktı

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

Mustafa Levent Levent Bilgen Türkiye Kiev

Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Dış güçleri suçladılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı

 Narin cinayeti soruşturmasında yeni itiraf: Salim Güran baskı yaptı, korktuğum için Narin'i gördüğümü söyledim

Narin cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni itiraf

 Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Leyla dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? NOW Leyla dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 12 Eylül İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İBB BESLENME DESTEĞİ! İBB beslenme desteği nedir? İBB beslenme desteğine nasıl başvurulur? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman? Uzay Komutanlığı nedir? Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na mı atandı? TOKİ AFAD DEPREM KONUTLARI SONUÇLARI TOKİ deprem konutları sonuçları açıklandı mı? TOKİ Deprem konut kura sonuçları isim listesi! BLACK FRIDAY NE ZAMAN? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte 2024? Tarsus Belediye Başkanı kim? Ali Boltaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak? EXXEN canlı izle! (HULLY CITY- SHEFFIELD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Hull City - Sheffield Utd maçı ne zaman?
title