Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere "Kuzu Kuzu" dansı damga vurdu

Tarkan'ın 7 yıl sonra verdiği konsere 'Kuzu Kuzu' dansı damga vurdu
Megastar Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verdi. En sevilen şarkılarını seslendiren sanatçının konserine meşhur "Kuzu Kuzu" dansı damga vurdu.

  • Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul'da Volkswagen Arena'da konser verdi.
  • Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' dansı konsere damga vurdu.
  • Tarkan, 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta Volkswagen Arena'da konser verecek.

Megastar Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'daki ilk konserinde sevenleriyle buluştu. Tarkan, uzun bir aranın ardından Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla İstanbul'da vereceği 8 konserin ilkini Volkswagen Arena'da gerçekleştirdi.

"BU KADAR YILLARI ARAYA KOYMAMALIYDIM"

Konsere 1997'de aynı adla çıkardığı "Ölürüm Sana" şarkısıyla başlayan Tarkan, ardından "Dudu" şarkısını seslendirdi. Sahnede kısa bir konuşma yapan sanatçı, "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım." dedi.

ÜNLÜ İSİMLER KONSERE AKIN ETTİ

Yoğun ilgi gören konserde Tarkan'ı, Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim izledi.

"KUZU KUZU" DANSI KONSERE DAMGA VURDU

Yıllar sonra sevenleriyle buluşan Tarkan'ın meşhur "Kuzu Kuzu" dansı konsere damga vurdu. Sanatçının hayranları, kült şarkılarıyla gece boyu eğlendi.

KONSERLERİ DEVAM EDECEK

Konserde sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Tarkan, yarın ile 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta Volkswagen Arena'da konser verecek.

BİLETLER 1 SAATTE TÜKENMİŞTİ

Hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle, Tarkan'ın ilk dört konserin biletleri 45 dakikada, sonraki dört konserin biletleri ise yaklaşık 1 saatte tükenmişti.

Kaynak: AA / Magazin
