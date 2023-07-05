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Tanga bikinisiyle çocuk havuzuna giren Aleyna Tilki, dans etti

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Tatile giden Aleyna Tilki, tanga bikinisiyle çocuk havuzuna girerek çılgınlar gibi dans ederek eğlendi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Tilki, "Burayla aşk yaşıyorum" notunu yazdı.

Şarkıları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Pembe tanga bikini tercih ede Tilki, çocuk havuzuna girerek dans etti. Şarkıcı, havuzda geçirdiği eğlenceli anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

"BURAYLA AŞK YAŞIYORUM"

Deniz ya da derin havuz yerine içinde park olan çocuk havuzuna giren 23 yaşındaki Aleyna Tilki, dakikalarca dans etti. Tanga bikinisiyle dikkatleri üzerine çeken Tilki, dans ettiği anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Burayla aşk yaşıyorum şu an" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki, aynı bikinisiyle geçtiğimiz günlerde de ormanda pozlar vermiş ve o anları da Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

İşte Aleyna Tilki'nin tatil pozları...

Tanga bikinisiyle çocuk havuzuna giren Aleyna Tilki, dans etti

Tanga bikinisiyle çocuk havuzuna giren Aleyna Tilki, dans etti

Tanga bikinisiyle çocuk havuzuna giren Aleyna Tilki, dans etti

Tanga bikinisiyle çocuk havuzuna giren Aleyna Tilki, dans etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Aleyna Tilki Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

slim shady:

Hiç çekici bir kız değil! Ne yapsa olmuyor çok ilginç. Çirkinde değil ama olay araştırılmalı!

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