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Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı

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Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlığından şikayet etti. Karadağlı'nın belediyeye tepki gösterdiği bina bakanlığa ait olduğu ortaya çıktı.

Binanın bakımsızlığından dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren oyuncu, "Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" dedi. Onedio'da yer alan habere göre, Karadağlı'nın eleştirdiği Haşim İşcan Kültür Merkezi, 2003 yılında mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan araziye yapılmıştı. Bina, 2006 yılında Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne devredilerek aynı yılın Aralık ayında Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından ortaklaşa kullanılmak üzere açılmıştı.

Tamer Karadağlı'nın 'Rezalet, utanç kaynağı' diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Devlet Tiyatroları Tamer Karadağlı Haşim İşcan Antalya Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (21)

csd zbn:

adam sizin gibi yandaş değil görevini yapıyor chp dem satılıklar

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254
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mahmut tuncer:

dur kenarda bi yerde gülüp gelecem

yanıt181
yanıt36
Nuri Aga:

Okuman anlaman yok mu bina bakanlığa aitmiş belediyeye değil

yanıt165
yanıt21
abdullah HAMARAT:

Satılık senin @nandır

yanıt62
yanıt31
Serkan Taşdemir:

ba ba ba taş fırin erkegine bak enazinda Milliyetci vatanini bayragini seviyor Vatansiz degil

62
129
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sade vatandaş:

alın bunu görevden mayış aldığı yeri kötülüyor

97
36
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Ayşegül Öztabak:

bina devletin olabiler tüm sanatcılar kullanıyor tüm halk kullanıyor dolayısıyla bakımını o yerin belediyesi yapmalıydı. çok sanat severler ya. Altın portakalı da altın kelebeğide eksik etmiyorlar. binayı da altın gibi yapsalar ne var

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kemal kemal:

bakanlık sorumluymuş doğru okumayı daha bilmiyorsunuz.Belediye kafasına göre birşey yapamaz . Mesela Adalet sarayının boyası eskimiş dur boyayayım veya Devlet Hastanesinin kapısı bozulmuş dur yapayım diyebilir mi. Aklın alıyor mu?. Siz oy kullanmayın lütfen rica ediyorum.

yanıt96
yanıt10
Erhan Hacifazlioglu:

Bakanlığa ait binanın sorumluluğu belediyeye yıkılamaz. Çamur atmaya çalışırken kendi üstüne bulaştırmış Tamer Bey. Yapılan yanlışı belediye kapatmak zorunda değil. Sizin de kustuğunuz bu kin bir gün üstünüze bulaşır. "Onlar yapmadı berikiler yapsın." "O çaldı bu çalınca mı suç oldu?" gibi savunmalardan kurtulduğumuz gün ülkece rahat edicez.

yanıt60
yanıt3
Ayşegül Öztabak:

kemal kemal saydığın yerler sanat yerleri değil kamu alanı

yanıt2
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