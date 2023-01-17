Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede sevgilisi Berçin Tavukçuoğlu ile nişanlandı

Survivor Ekstra'nın sunucusu Furkan Dede sevgilisi Berçin Tavukçuoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift aile arasında yapılan törenle nişanlandı.

İlk olarak 'Var Mısın Yok Musun' programıyla şöhrete kavuşan Furkan Dede, daha sonra Survivor yarışmasına katılmıştı. Uzun süredir Survivor Ekstra adlı programda yorumculuk yapan Furkan Dede, evliliğe ilk adımı attı.

YÜZÜKLER TAKILDI

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede, Berçin Tavukçuoğlu ile nişanlandı. Çift aile arasında yapılan törenle yüzükleri taktı.

FURKAN DEDE KİMDİR?

Survivor Ekstra sunucusu olan Furkan Dede, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sunucu ve yorumcu Furkan Dede ilk olarak Var Mısın Yok Musun programında yer almıştır. Yarışmada 100.000 TL'lik ödül kazanan Furkan Dede, 2010 yılında Survivor'a dahil oldu. Furkan Dede, 2013 yılında TV 8 ekranlarında yayınlanan Let's Play adlı komik video programını sundu. Uzun bir süredir Survivor Ekstra adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.