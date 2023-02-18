Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz... ENKAZDAN ACI HABER GELDİ!

Köy evinde kısıtlı imkanlarla çektiği yemek tarifi videolarıyla Türkiye'ye kendini sevdiren Taha Duymaz, deprem felaketinde iki kardeşi Melek ve Umut, halası Hülya Demiralp ve eniştesi Cuma Demiralp ile enkaz altında kalmıştı.

Arama kurtarma ekipleri, Hatay kent merkezinde bulunan sekiz katlı bir binanın zemin katında ailesiyle depreme yakalanan fenomene günlerdir ulaşmaya çalışıyordu.

ACI HABER GELDİ

Beş metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Taha Duymaz ile kardeşleri Melek ve Umut'tan acı haber geldi.

Enkaz altında Duymaz kardeşlerin cenazelerine ulaşıldı.

Taha Duymaz'ın sosyal medya fenomeni arkadaşı Ragıb Narin, "Başımız sağ olsun" yazdığı bir paylaşımla vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.

"ABLASI CENAZELERİNİ GÖRMÜŞ"

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat da bir video paylaşarak, "Cenazelerini görmüş ablası;

Melek varmış, yanında Umut, diğer yanında da Taha varmış. Hepsini teker teker çıkarıyorlar. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

CZN Burak da Instagram hesabından yayınladığı videoda, "Taha Duymaz ve kardeşleri, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAYGILI, ÜRKEK BİR ÇOCUKTU"

Taha Duymaz'ı geçtiğimiz yıl programına konuk eden sunucu Armağan Çağlayan, vefat haberinin ardından duygularını dile getirdi.

Taha'nın cansız bedenine ulaşılmış. Gör Beni çekiminde tanışmıştık. Çok saygılı, ürkek bir çocuktu.

Ailesini geçindirebilmek için savaşıyordu. Umutları vardı. 'Bundan sonra istediğim gibi yaşayacağım, insanın ömrü kelebek gibi' demişti. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin.

"HİÇBİR ŞEY DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Taha Duymaz'ın, deprem felaketinden yaklaşık iki ay önce Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj viral oldu.

Youtube'da yayınlanan 'Gör Beni' serisine katılan fenomen, hakkında merak edilenleri anlatmıştı.

Yemek videolarıyla fenomen haline gelen Taha Duymaz, sunucu Armağan Çağlayan'ın YouTube paylaşımlarından para kazanıp kazanmadığını sorması üzerine, "Çok şükür kazanıyorum ama hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil.

Yetmiyor! Yemek malzemesine 400-500 TL veriyorum. Reklamdan kazancım da 3-4 bin TL.

Zaten sosyal medyada 'imkansızlıklar içinde yemek yapan' olarak tanındım.

Elimde ne malzeme varsa onunla tarif veriyorum. İnsanlar 'Artık para kazanmaya başladın, güzel şeyler üret' demeye başladı. Olsa zaten üretiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"ARKADAŞIM BURNUMU YAPTIRDI"

Maddi imkansızlıklar sebebiyle ilkokul 4'üncü sınıfa kadar okuduğunu, psikolojik rahatsızlığından dolayı 18 yaşına kadar köyden dışarı çıkmadığını söyleyen 19 yaşındaki Duymaz, "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde o estetikleri nasıl yaptırdınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Acaba söylemem doğru olur mu? Bir arkadaşım vardı. Kendisi ünlü, ismini verip vermemekte kararsız kaldım.

O aradı, 'Geçen story atmıştın, burnundan dolayı nefes alamıyordun' dedi. 'İstersen arkadaşım hem estetik yapabilir, hem de burundaki eti alabilir' dedi. 'Çok sevinirim' dedim.

Zaten zor durumdayım. Düşünüyorum o kadar para biriktirip, burun estetiğine vereceğim! Sağ olsun o abi burnumu yaptırdı.

"ALLAH AFFETSİN KOCAMAN BİR BURNUM VARDI"

"Bir tek burnunuzu mu yaptırdınız?" sorusu yöneltilen Taha, "Kulağımı da yaptırdım, aynı hoca yaptı.

Yalan söylemek istemiyorum, para vermedim. Reklamdan ziyade doktorla aramdaki samimiyetten kaynaklı. Yine de ben onu paylaştım. Çünkü burnumdan çok memnun kaldım.

Eskisinden daha güzel nefes alabiliyorum. Kocaman bir burnum vardı. Allah affetsin, kötüydü yani. Şimdi mutluyum. Sokakta yürüyordum, sırf burnum gözükmesin diye burnumu kaşıyormuş gibi yapıyordum.

AVM'lerde, kafelerde koltukta duvara karşı oturuyordum. Psikolojimi bozuyordu" açıklamasını yapmıştı.

Ailesinden habersiz şekilde estetik yaptıran, hastanede olmasına rağmen annesine arkadaşıyla birlikte kafede olduğunu söyleyen Taha, ameliyatın ardından durumu öğrenen babasının kendisine çok kızdığını da itiraf etmişti.

"HEPİMİZİN ÖMRÜ KELEBEK GİBİ, GELİP GEÇİYOR"

Taha Duymaz, değişimiyle ilgili hakkındaki eleştirilere dair şöyle konuşmuştu:

Hayat benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim, belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım?

Kimse karışsın istemiyorum. İnsanların hayatına bu kadar karışmaktan vazgeçsinler. İnsanların kendi hayatı, nasıl mutluysa öyle yaşıyor

Karışmayın! Yıl 2022, 2023'e giriyoruz. Kimse kimsenin istediği şekilde hareket etmek zorunda değil. Sosyal medyada 'Samimiyetin gitti' şeklinde yorumlar yapılıyor.

Estetik yaptırmak ile samimiyetin hiçbir alakası yok. Karakter meselesi, insanın karakteri değişmesin. İsteyen istediğini yaptırsın. Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. Aşçı olmayı hayal ettiğini söyleyen Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.