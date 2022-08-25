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Son dakika! Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Magazin Haberleri

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Tatlıses için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan yaralı olarak çıkarılan sanatçının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonla çarpışan aracında sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için seferber oldu.

ARAÇTAN KURTARILDI

Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Son dakika! Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Son dakika! Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Son dakika! Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Son dakika! Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

İbrahim Tatlıses Bodrum 3. Sayfa Magazin Haberler Son Dakika

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