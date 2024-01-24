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Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kara dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor. Dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Başrollerini Öykü Karayel, İlker Kaleli, Mehmet Özgür, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı.

ADI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV, Ay Yapım imzalı Ne Gemiler Yaktım'dan sonran Kara dizisi için de final kararı aldı. Kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı dizi 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Show TV ekranlarında yayınlanan Kara dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor. Dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

DİZİLERİN FİŞLERİ ÇEKİLDİ

Yeni yılda reytingleri inceleyen kanallar, diziler için peş peşe final kararı almıştı. Kanal D'den Dilek Taşı, Show TV'den Ne Gemiler Yaktım, ATV'den Yıldızlar Bana Uzak ve TV8'den Aşka Düşman dizileri için final kararı çıkmıştı. Öte yandan Show TV'de yayınlanan Aile dizisi de anlaşmalı gereği gelecek hafta 30. bölümle final yapacak.

Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor

Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor

Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor

Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor

Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor

Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor

Show TV'nin yeni dizisi Kara, final yapıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Öykü Karayel İlker Kaleli Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Ersan ŞEN:

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17
0
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NeverGu:

Zooortt

13
1
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Cengizhan Çakmaz:

Ah be Poyrazcım Karayel, sen bu hallere düşecek adam mıydın?

7
0
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