Serenay Sarıkaya'nın yılanla kendini tatmin ettiği sahne Şahmaran dizisine damga vurdu

Serenay Sarıkaya'nın başrolünü oynadığı Şahmaran dizisinde bir yılan kendini tatmin ettiği sahne sosyal medyanın gündemine oturdu. Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın cesur sahneleri ise izleyicileri ikiye böldü.

Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı Şahmaran dizisi, dün Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizinin bölümleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken Sarıkaya'nın kendisini tatmin ettiği sahne damga vurdu.

YILANLA KENDİSİNİ TATMİN EDİYOR

Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, bir sahnede rüyasında yılanla kendini tatmin ediyor. Sonrasında yorganın altında Burak Deniz'in çıktığını gören Sarıkaya uyanıyor. Dizinin yayınlanmasının ardından ünlü isimlerin cüretkar sahneleri izleyicileri ikiye böldü. Bir kısım ikilinin oyunculuğunu desteklerken bir kısım da sahneleri abartılı bulduğunu söyledi.

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.