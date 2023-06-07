Serenay Sarıkaya bikinisiyle havaya zıplayarak poz verdi, Selin Ciğerci'den yorum gecikmedi

Aile dizisi sezon finali yaptıktan sonra Yunanistan'a giden Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından plajda bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Sarıkaya'nın havaya zıplayarak verdiği pozlara sessiz kalamayan Selin Ciğerci ise "Kağıt gibi, kalem de olur" yorumunu yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yapan Serenay Sarıkaya, yeni projeye başlamadan önce tatile çıktı. Kısa bir tatil arası veren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi "Kimler Geldi, Kimler Geçti" için kamera karşısına çıkmadan tatile çıkan güzel oyuncu, plajda mavi ve siyah renklerden oluşan bikinisiyle art arda pozlar verdi. Bikinisiyle havaya zıplayarak poz veren oyuncu, o anları "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" notuyla 9,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Sarıkaya'nın paylaşımına sessiz kalamayan Selin Ciğerci, oyuncunun fiziğine dikkat çekerek "Kağıt gibi, kalem de olur" yorumunu yaparken Özge Borak, Sibel Arna, Eylem İpek ve Sevim Emre alev emojili yorum yaptı.