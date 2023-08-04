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Serel Yereli Aleyna Tilki'yle olan yazışmaları ifşa etti! Özel mezarlık detayı olay oldu

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Türkiye'yi terk ederek kariyeri için İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli Aleyna Tilki ile WhatsApp konuşmalarını yayınladı. Aleyna Tilki'nin "Özel mezar yaptıracağım" sözleri ise okuyanları şaşırttı.

Serel Yereli yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile olan yazışmaları ifşa etti. Genç şarkıcının "Kendime özel mezar yaptıracağım" sözleri gündem oldu.

İNGİLTERE'YE YERLEŞTİ

2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakteri ile adından söz ettiren Serel Yereli, Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleşti. Genelde cesur pozlarıyla gündem olan Serel Yereli, bu kez yakın arkadaşı ünlü popçu Aleyna Tilki ile dikkat çekti.

Serel Yereli Aleyna Tilki'yi ifşa etti! Özel mezarlık detayı olay oldu

"ÖZEL MEZARLIK YAPTIRACAĞIM"

Serel Yereli, Aleyna Tilki ile yazışmalarının bir kısmını hikayede paylaştı. Aleyna Tilki'nin kendisine özel mezarlık yaptıracağını söylediği ve "Sana da yapayım güzel bir yer" dediği mesaj okuyanları şaşırttı. Yereli ise "Sen seç beğen al, ben yatarım" yazdı. Tilki bu mesajlaşmayı paylaşarak "'Yanlış anlaşılma olmasın, yaşarken kendimi hor kullanırım ama ölüme saygım sonsuz" notunu düştü.

Serel Yereli Aleyna Tilki'yi ifşa etti! Özel mezarlık detayı olay oldu

Serel Yereli Aleyna Tilki'yi ifşa etti! Özel mezarlık detayı olay oldu

Serel Yereli Aleyna Tilki'yi ifşa etti! Özel mezarlık detayı olay oldu

Serel Yereli Aleyna Tilki'yi ifşa etti! Özel mezarlık detayı olay oldu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Serel Yereli Aleyna Tilki Magazin Yaşam Haberler

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