Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin eski nişanlısından çok konuşulacak iddia: Bana borcunu ödemiyor

Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci, Asil Cengiz ile aşk yaşamaya başladı. Cengiz'in eski nişanlısı ise çiftin birlikte olduğunu görünce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bana borcu var ve mesajlarıma artık cevap vermiyor. Selin Ciğerci sen öde bunun borcunu" diyerek sitem etti.

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti geçtiğimiz sene eylül ayında tek celsede boşandı. Ayrılığa dayanamayan ikili, birkaç ay sonra barışarak yeniden nikah masasına oturdu. Aradığı mutluluğu bulamayarak eylül ayında ikinci kez boşanan ikili, kısa süre içinde yeni aşklara yelken açtı. Ciğerci'nin aşk yaşamaya başladığı Asil Cengiz hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı.

"BANA OLAN BORCUNU ÖDEYECEK MİSİN EX NİŞANLIM"

Asil Cengiz'in eski nişanlısı Mualla Şahin, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak dolandırıldığını ileri sürdü. Instagram hesabından Cengiz ile nişan törenine ait bir fotoğrafını yayınlayan Şahin, "Bana borcu olmasına rağmen benim mesajlarıma cevap vermeyen, hem suçlu hem güçlü gibi davranan bir ex nişanlım var. Şimdi gördüm ki çok ünlü biriyle görüntülendi ve mutluluklar dilerim. Fakat bana olan borcunu ödeyecek misin ey ex nişanlım?" diyerek Selin Ciğerci'yi etiketledi.