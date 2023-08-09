Üye Girişi
Haberler

Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı

Magazin Haberleri

Kim Kardashian, Instagram'da eski bir fotoğraf paylaştı. Takipçilerinin elbisesinin altına giydiği şekillendirici korseyi fark edip eleştirmesi üzerine Kardashian, fotoğrafı hemen sildi.

Yıllarca kıvrımlı hatlarıyla ön plana çıkan Kim Kardashian'ın hilesi ortaya çıktı. Elbise altına şekillendirici korse giyen şov yıldızı fena rezil oldu.

Bu haftanın başlarında, reality şov yıldızı Kim Kardashian, kahverengi iki parçalı bir takım elbise giydiği bir dizi fotoğrafı paylaştı. Fotoğraflarda bir koltukta otururken görülen Kardashian, sarı peruk ve ağır makyaj ile dikkat çekti. Fotoğraflarda ayrıca annesi Kris Jenner ve kız kardeşi Kendall Jenner ile birlikte yer aldığı bir kare de bulunuyordu.

Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı

Kardashian, paylaşımın altında "Telefonumda eski fotoğraflar bulmayı seviyorum" şeklinde not yazdı. Ancak takipçileri Kardashian'ın korse giydiğini fark etti. Kullanıcılardan gelen eleştiriler sonrası Kardashian fotoğrafını hemen kaldırdı.

Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı

Kullanıcılar, "Bacağında korsen görünüyor!" gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar ise Kardashian'ın fotoğrafı korsesi göründüğü için teninin normalden fazla koyu görünmesinde dolayı sildiğini iddia ederek "Kaç ırkın taklidini yapıyor?" gibi eleştirel yorumlara maruz kaldı.

Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı

Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı

Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı

Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı

Şekillendirici korse giyen Kim Kardashian paylaşımını anında kaldırdı! Takipçileri yorum yaparken acımadı

Haberler.com - Magazin

Kim Kardashian Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title