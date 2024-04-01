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"Seçimi kaybettim" diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı. Sonuçların açıklanmasıyla ünlü isimlerde paylaşımlar gelirken İbrahim Tatlıses de evleneceğini ilan ederek dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce birkaç kez siyasete giren ancak başarısız olan İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum" dedi. 72 yaşındaki Tatlıses'in kiminle ve ne zaman evleneceği ise henüz bilinmiyor.

'Seçimi kaybettim' diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu

PEŞ PEŞE EVLİLİKLER YAPTI

İbrahim Tatlıses ilk evliliğini Adalet Tatlıses ile yapmış Ahmet, Gülden ve Gülşen adında 3 çocuğu dünyaya geldi. Tatlıses daha sonra Perihan Savaş ile evlendi ve Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı 3. evliliğini Derya Tuna ile yaptı. Tuna ve Tatlıses çiftinin evliliklerinden İdo adından oğulları oldu. İmparator, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturarak Elif Ada adında bir kızları dünyaya geldi. Şarkıcının 1990'lı yıllarda kısa süreli birliktelik yaşadığı Işıl Çıtak ile de Dilan isminde bir kızı oldu.

'Seçimi kaybettim' diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu

'Seçimi kaybettim' diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu

'Seçimi kaybettim' diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu

'Seçimi kaybettim' diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu

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Ecem Altan
Ecem Altan
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