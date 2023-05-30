Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum

Seçim sonucunun ardından "Bana gitme vakti göründü" diyerek yaptığı paylaşımdan dolayı tepki çeken oyuncu Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak "Ben ülkemi terk etmiyorum. Burası benim evim, Kendimi geliştirmek istiyorum. Yani mutsuz olduğum için değil, gelişmek ilerlemek için gitmek istiyorum. Devamını yazmayınca eksik kalmış haklısınız aslında" dedi.

Bir dönem Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan Merve Kült filminde başrol oynayan Ahsen Eroğlu, seçimin ardından yaptığı paylaşımda "Maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Bana gitme vakti göründü" diyerek ülkeden gitmek istediğini söyledi. Paylaşımından dolayı tepki çeken genç oyuncu, yanlış anlaşıldığını belirterek sözlerine açıklık getirdi.

"ÜLKEMİ TERK ETMİYORUM, KENDİMİ GELİŞTİRMEYE GİDİYORUM"

Ülkeyi terk edeceği iddiasından dolayı tepki mesajları aldığını söyleyen Ahsen Eroğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biraz sakin olabilir miyiz? Arkadaşlar elimden geldiğince kafaları netleştirmek istiyorum. Sonuna kadar okursanız çok sevinirim şimdi… Sabahtan beri bana gelen mesajları atılan başlıklara bakıyorum… 'Ülkeyi terk ediyor' diye yazıyor arkadaşlar… Ben ülkemi terk etmiyorum. Burası benim evim, çalışmakta olduğum bir iş arkadaşlarım ailem sevdiklerim var dönmek üzere giderim… Mesleğini çok seven biri olarak uzun zamandır oyunculuğuma ne ekleyebilirim, çizimlerimi nasıl geliştirebilirim diye düşünüyorum… Kendimi geliştirmek istiyorum… Bana katkı sağlayacak şeylere odaklanmak istiyorum."

"ÜLKEME GERİ DÖNECEĞİM"

"Tekrar üniversiteye gitmek istiyorum mesela, dil öğrenmek istiyorum… Yani mutsuz olduğum için değil, gelişmek ilerlemek için gitmek istiyorum. Devamını yazmayınca eksik kalmış haklısınız aslında… Bunlar sıklıkla röportajlarımda söylediğim şeyler… Yeni değil yani… Zaten bu niyetlerle gidecek ve sonrasında dönecektim. Ama dün yazdığımda zamanlaması itibariyle çok yanlış yerlere savruldu."

"SANDIK GÖREVİMDE HAKSIZLIKLAR İÇİN TARAF OLMADAN MÜCADELE ETTİM"

"Son zamanlarda yaşadığımız ayrışmaya sandık başında çok yakından tanık olunca çok üzülüp bahsettiğim uzaklaşmanın şimdi daha iyi gelebileceğini düşündüm. Sandık görevini ülke sevgisi ile üstlenenlerden biriydim ben de… Orada yaşanan haksızlıklar için taraf olmadan mücadele verdim. Belki kabul ederler diye ikramlarımla gittim. Beraber çalışıyoruz, beraber yiyelim içelim istedim. Hiç tanımadığım insanlarla birlikte, farklı dileklerle aynı istekte çalışmak güzel bir deneyim…"

"MESAJ KUTUM KÜFÜR DOLU"

"Kısa sürede ne çok kötü şey yaşadık… Elimizden geldiğince hepsine koşmadık mı? Hepsinde aynı niyetle çalışmadık mı? Kimse kimsenin kalbi için niyet okumasın lütfen… Mesaj kutum küfür kıyamet dolu… Öyle şeyler söylenmiş ki, bazılarını okurken inanın kanım dondu… Herkes istediğini düşünmekte özgür tabii ama biraz tartıp öyle karşı tarafa iletsek daha iyi değil mi? Neyin kimde nasıl yara açacağını nereden bilebiliriz? Ama yok yine de böyle düşünüyorum… Sen de bu şekilde duyacaksın derseniz bana da kötü sözün kimseye faydasının olmadığını hatırlatmak kalıyor. Söyleyeceklerim bu kadar, okuduğunuz için teşekkürler… Sevgilerimle…"

İlgili Haberler