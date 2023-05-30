Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum

Magazin Haberleri

Seçim sonucunun ardından "Bana gitme vakti göründü" diyerek yaptığı paylaşımdan dolayı tepki çeken oyuncu Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak "Ben ülkemi terk etmiyorum. Burası benim evim, Kendimi geliştirmek istiyorum. Yani mutsuz olduğum için değil, gelişmek ilerlemek için gitmek istiyorum. Devamını yazmayınca eksik kalmış haklısınız aslında" dedi.

Bir dönem Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan Merve Kült filminde başrol oynayan Ahsen Eroğlu, seçimin ardından yaptığı paylaşımda "Maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Bana gitme vakti göründü" diyerek ülkeden gitmek istediğini söyledi. Paylaşımından dolayı tepki çeken genç oyuncu, yanlış anlaşıldığını belirterek sözlerine açıklık getirdi.

Ülkeyi terk edeceği iddiasından dolayı tepki mesajları aldığını söyleyen Ahsen Eroğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biraz sakin olabilir miyiz? Arkadaşlar elimden geldiğince kafaları netleştirmek istiyorum. Sonuna kadar okursanız çok sevinirim şimdi… Sabahtan beri bana gelen mesajları atılan başlıklara bakıyorum… 'Ülkeyi terk ediyor' diye yazıyor arkadaşlar… Ben ülkemi terk etmiyorum. Burası benim evim, çalışmakta olduğum bir iş arkadaşlarım ailem sevdiklerim var dönmek üzere giderim… Mesleğini çok seven biri olarak uzun zamandır oyunculuğuma ne ekleyebilirim, çizimlerimi nasıl geliştirebilirim diye düşünüyorum… Kendimi geliştirmek istiyorum… Bana katkı sağlayacak şeylere odaklanmak istiyorum."

Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum

"Tekrar üniversiteye gitmek istiyorum mesela, dil öğrenmek istiyorum… Yani mutsuz olduğum için değil, gelişmek ilerlemek için gitmek istiyorum. Devamını yazmayınca eksik kalmış haklısınız aslında… Bunlar sıklıkla röportajlarımda söylediğim şeyler… Yeni değil yani… Zaten bu niyetlerle gidecek ve sonrasında dönecektim. Ama dün yazdığımda zamanlaması itibariyle çok yanlış yerlere savruldu."

"Son zamanlarda yaşadığımız ayrışmaya sandık başında çok yakından tanık olunca çok üzülüp bahsettiğim uzaklaşmanın şimdi daha iyi gelebileceğini düşündüm. Sandık görevini ülke sevgisi ile üstlenenlerden biriydim ben de… Orada yaşanan haksızlıklar için taraf olmadan mücadele verdim. Belki kabul ederler diye ikramlarımla gittim. Beraber çalışıyoruz, beraber yiyelim içelim istedim. Hiç tanımadığım insanlarla birlikte, farklı dileklerle aynı istekte çalışmak güzel bir deneyim…"

Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum

"Kısa sürede ne çok kötü şey yaşadık… Elimizden geldiğince hepsine koşmadık mı? Hepsinde aynı niyetle çalışmadık mı? Kimse kimsenin kalbi için niyet okumasın lütfen… Mesaj kutum küfür kıyamet dolu… Öyle şeyler söylenmiş ki, bazılarını okurken inanın kanım dondu… Herkes istediğini düşünmekte özgür tabii ama biraz tartıp öyle karşı tarafa iletsek daha iyi değil mi? Neyin kimde nasıl yara açacağını nereden bilebiliriz? Ama yok yine de böyle düşünüyorum… Sen de bu şekilde duyacaksın derseniz bana da kötü sözün kimseye faydasının olmadığını hatırlatmak kalıyor. Söyleyeceklerim bu kadar, okuduğunuz için teşekkürler… Sevgilerimle…"

Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum

Seçim sonrası ülkeyi terk edeceğini söyleyen Ahsen Eroğlu sessizliğini bozdu: Kendimi geliştirmek için gidiyorum

İlgili Haberler
Oyuncu Ahsen Eroğlu, seçim sonucunun ardından ülkeyi terk etme kararı aldıOyuncu Ahsen Eroğlu, seçim sonucunun ardından ülkeyi terk etme kararı aldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ahsen Eroğlu Instagram Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

RahimCalis:

Herkes biliyor Türkiye den başka müslümanlara vatan yoktur yoksa atalarımız İngilizlerin emrinde yaşamayı göze alırlardı ama vatandan gerisi mühim değildir. Yurtdışına gidip eğitim alırsın ama vatana dönmek hizmet etmek icab eder yoksa atalarımızın kemikleri sızlar

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
VAHİM:

gitme burdan sen olmadan b......:D

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
Abdullah Ağaç.:

Yok neden terketmiyorsun vatandaşlıktanda çıkabilirsin. yani seni umursayacağımızı sanıyorsun hadi git ve gelme lüfen :P

Cevap Yaz649Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title