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Şarkıcı Karsu Dönmez'in enkazdan sağ çıkarılan büyükannesi hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'da 10 yakınını kaybeden Karsu, enkazdan çıkarıldıktan sonra tedaviye alınan büyükannesinin vefatıyla yıkıldı. Ünlü şarkıcı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği büyük felaketin etkileri sürüyor.

AKRABALARINDAN BİRÇOĞUNU KAYBETTİ

Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Karsu yıkıcı depremin ardından Hatay'da yaşayan akrabalarının çocuğunu kaybetmişti. Ünlü şarkıcı enkazdan sağ çıkarılan büyükannesine ulaştığı için ise büyük mutluluk duymuştu.

Şarkıcı Karsu Dönmez'in enkazdan sağ çıkarılan büyükannesi hayatını kaybetti

BÜYÜKANNESİNİN VEFAT ETTİĞİNİ DUYURDU

Ailesi ve yakınları için yardım kampanyaları düzenleyen Karsu, büyükannesinden gelen acı haberle yıkıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Dönmez, paylaştığı fotoğrafların altına "Nur içinde yat nenem" notunu düştü.

Şarkıcı Karsu Dönmez'in enkazdan sağ çıkarılan büyükannesi hayatını kaybetti

Şarkıcı Karsu Dönmez'in enkazdan sağ çıkarılan büyükannesi hayatını kaybetti

Şarkıcı Karsu Dönmez'in enkazdan sağ çıkarılan büyükannesi hayatını kaybetti

Şarkıcı Karsu Dönmez'in enkazdan sağ çıkarılan büyükannesi hayatını kaybetti

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Hollanda Deprem Hatay Magazin Haberler

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