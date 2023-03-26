Şarkıcı Karsu Dönmez'in enkazdan sağ çıkarılan büyükannesi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği büyük felaketin etkileri sürüyor.

AKRABALARINDAN BİRÇOĞUNU KAYBETTİ

Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Karsu yıkıcı depremin ardından Hatay'da yaşayan akrabalarının çocuğunu kaybetmişti. Ünlü şarkıcı enkazdan sağ çıkarılan büyükannesine ulaştığı için ise büyük mutluluk duymuştu.

BÜYÜKANNESİNİN VEFAT ETTİĞİNİ DUYURDU

Ailesi ve yakınları için yardım kampanyaları düzenleyen Karsu, büyükannesinden gelen acı haberle yıkıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Dönmez, paylaştığı fotoğrafların altına "Nur içinde yat nenem" notunu düştü.