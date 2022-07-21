Şarkı çıkaran Merve Boluğur bugün ilk kez sahne alacak! Bilet fiyatı ise tamı tamına 2 bin 500 TL

Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı projelerde rol alan Merve Boluğur, oyunculuğa ara verdi. Uzun süredir hiçbir projede yer almayan 34 yaşındaki Boluğur, geçtiğimiz haftalarda ilk şarkısı "Şşşttt" ile müzik sektörüne giriş yaptı.

İLK KEZ SAHNEYE ÇIKACAK

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan sesiyle dinleyicileri ikiye bölen Merve Boluğur, Instagram'dan yaptığı paylaşımda bu akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda ilk kez sahne alacağını söyledi. Günlerdir ilk sahnesi için hazırlıklar yapan Boluğur, şan eğitimi de aldı.

KİŞİ BAŞI 2 BİN 500 TL

Merve Boluğur'un konser vereceği sosyal medyada gündem olurken bilet fiyatları da merak konusu oldu. Tony Avlar isimli sosyal medya fenomenine mesaj gönderen bir kullanıcı, Boluğur sahnesinin bilet fiyatlarının 2 bin 500 TL olduğunu ileri sürdü.