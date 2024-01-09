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RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti

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RTÜK'ün iki kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisi dün akşam yayınlanmadı. Dizinin yönetmeni Ömür Atay sosyal medya hesabından dizinin yayınlanmamasına ve sektöre tepki gösterdi.

RTÜK'ün idare para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dün akşam ekranlara gelmedi. Dizinin yönetmeni olanlara isyan edip sektörde kendilerini yalnız bırakanlara sitem etti.

CEZA ONAYLANDI

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi bazı sahnelerden dolayı tepkilerin hedefi oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK tarafından Kızıl Goncalar'a verilen iki kez program durdurma ve 9 milyon cezayı onayladı.

RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti

"SANSÜRE HAYIR' DİYEN YOK"

Dizinin yönetmeni Ömür Atay X hesabından yaptığı paylaşımda sansüre ve dizi sektörüne tepki gösterdi. Atay, "Yayın yok. Sektörden 'sansüre hayır' diyen de neredeyse hiç kimse yok. Özgür düşünceye ve üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor. Biz setteyiz. Hikayemizi anlatmaya ve çekmeye devam ediyoruz. Seyircilerimize selam olsun" ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti

RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti

RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti

RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti

RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Kızıl Goncalar Magazin Haberler

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Yorumlar (9)

Anonim:

Filme laf edenlerin hangi zihniyetten olduğu belli

Yanıtla2343
Şener AYÇİÇEK:

yayınlanan iki bölümüde dikatlice izledim. neden ve niçin,hangi sebeple ceza verild?neresi sakıncalı anlayamadım. bu da doğal olarak gerçeklerin anlatıldığı ve bazı malum kesimlerin zoruna gittiği düşüncesine ulaştırdı beni. yazık....

Yanıtla1833
Murat Kaya:

Geç kalınmış bir karar yinede yerinde bir karar olmuş

Yanıtla2716
süleyman kahraman:

Müslümanların inananların yaşantısı konu almaktan başka proje yokmu.illa dine saldırıp hakeret edeceksiniz bunada izin verilecek öyle mi

Yanıtla2313
Murat Kaya:

Geç kalınmış bir karar yine de yerinde bir karar olmuş

Yanıtla208
Onder Yildiz:

Denetim yok,RTÜK gitsin tüketim ürünlerini denetlesin.Avrupa da yasak Türkiye de neden serbest

Yanıtla1018
Aysegulll:

İç yüzlerinin ortaya çıkmasını istemeyen tarikatlar bastırdı ve RTÜK de onların emrinde oldugu için sonuç bu Tarikatlar çok iyi biliyordu ki, tarihi televizyon dizilerinden öğrenen bir toplum, tarikat gerçeğini de dizilerden öğrenecekti ve bu da tarikatların işine gelmiyordu. Bir dizide tarikatlar gösterilecekse iyi, güzel, hoş olarak gösterilmeliydi :))) “muhafazakar” maske arkasında dönen rezillikleri kimse görsün istemez

Yanıtla819
Kadir:

Çağdaş, medeni, hür özgür insanların da neler yaptığı görülüyor, anlatsam buralara sığmaz

00
Metin Öge:

Ağlama adam gibi dizi yapseyredelim.benim dini değerlerime alay et dalga gec donra ağla. Sıkıyorsa başka değerlerle dalga gecsene ydmez demi

Yanıtla00
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