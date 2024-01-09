RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti

RTÜK'ün idare para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dün akşam ekranlara gelmedi. Dizinin yönetmeni olanlara isyan edip sektörde kendilerini yalnız bırakanlara sitem etti.

CEZA ONAYLANDI

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi bazı sahnelerden dolayı tepkilerin hedefi oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK tarafından Kızıl Goncalar'a verilen iki kez program durdurma ve 9 milyon cezayı onayladı.

"SANSÜRE HAYIR' DİYEN YOK"

Dizinin yönetmeni Ömür Atay X hesabından yaptığı paylaşımda sansüre ve dizi sektörüne tepki gösterdi. Atay, "Yayın yok. Sektörden 'sansüre hayır' diyen de neredeyse hiç kimse yok. Özgür düşünceye ve üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor. Biz setteyiz. Hikayemizi anlatmaya ve çekmeye devam ediyoruz. Seyircilerimize selam olsun" ifadelerini kullandı.