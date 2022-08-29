Rap dünyasını sarsan ölüm! Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti

Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti. Ünlü rapçi Ceza Muran'ın vefat haberini sosyal medya hesabından verdi. Genç şarkıcının kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği bildirildi.

Rap dünyası Selim Muran'ın vefat haberiyle sarsıldı. Ünlü rapçi ceza meslektaşının ölüm haberini sosyal medya hesabından "Kardeşimizi kaybettik" diyerek duyurdu.

MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Rapçi Selim Muran, fazla kilolarından dolayı geçtiğimiz yıl mide ameliyatı içine bıçak altına yatmıştı. Ameliyattan sonra farklı sağlık sorunları ortaya çıkan Muran'ın damarlarında pıhtı birikmesi teşhisiyle hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Hastalığa yenik düşen Muran'dan acı haber geldi.

"ÜZÜNTÜM DERİN"

Selim Muran vefat haberini ünlü rapçiler Fuat ve Ceza sayfalarında paylaştı. Ceza "Selim Muran kardeşimizi kaybettik. Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum" mesajını yayınlarken, rapçi Fuat ise "Üzüntüm derin, elveda Selim Muran kardeşim" notuyla üzüntüsünü dile getirdi.

SELİM MURAN KİMDİR?

Selim Muran Siirtli rapçidir. 2004 yılında rap söz yazarlığına başlayan Selim Muran 2007 yılında ev stüdyosu olan 56 Records'u kurdu. Selim Muran mide ameliyatı sonrasında pıhtı atması nedeniyle vefat etti.