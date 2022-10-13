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Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi

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Popstar yarışmasında "Dekolte giymem" dediği için jürinin eleştirilerine maruz kalan Özlem Güneş Osma, tesettüre girdi. Maneviyata yönelen Osma, Özlem olan adını da "Mekselina İslam" olarak değiştirdi.

Yıllar önce yayınlanan Popstar yarışmasında "dekolteli giymem" diyerek yanlış anlaşılan ve Bülent Ersoy ile Armağan Çağlayan ile tartışan Özlem Güneş Osma, yıllar sonra ortaya çıktı. Katarsis programına konuk olan Osma, değişimiyle adından söz ettirdi.

Maneviyata yönelen ve tesettüre giren Özlem Osma, adını da "Mekselina İslam" olarak değiştirdi. Eşi ve çocuklarıyla sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Mekselina İslam, eşiyle umreye giderek nikah tazeledi. Instagram'da 734 bin takipçisi bulunan Mekselina İslam, dini paylaşımlar yapıyor.

Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi

Popstar'da "Ailemin istediği gibi dekolteli giymedim. Burası mankenlik yeri değil, herkes benim sesimi dinlemeye gelsin" dediği için eleştirilen yarışmacı, jüri üyelerinden Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy ile tartışmıştı.

Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi

Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi

Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi

Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi

Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi

Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi

Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Armağan Çağlayan Bülent Ersoy Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Frau F.:

Artik 2022 yilinda kendini Allaha verip, bu günlerde kutsal topraklara gittin ne güzel insanlari HAK YOLA gönderen mesajlar veriyorsun. Sen dünyevi SÖHRETI secmedin. Sen Ahiretini sectin. MasAllah! Rabbim sayinizi artirsin. Bende Viyanada yasiyorum ve benimde sesim cok güzel ama yalnizca kuran okuyorum

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Frau F.:

masAllah ne güzel bir haber. Helal olsun.Kendisini takdir ediyorum ve interneti böyle güzel seyler icin kullaniyorlar. Kendisi eger okuyorsa. Bacim seninle gurur duyuyorum. Elhamdullilah.

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