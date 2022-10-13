Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi

Popstar yarışmasında "Dekolte giymem" dediği için jürinin eleştirilerine maruz kalan Özlem Güneş Osma, tesettüre girdi. Maneviyata yönelen Osma, Özlem olan adını da "Mekselina İslam" olarak değiştirdi.

Yıllar önce yayınlanan Popstar yarışmasında "dekolteli giymem" diyerek yanlış anlaşılan ve Bülent Ersoy ile Armağan Çağlayan ile tartışan Özlem Güneş Osma, yıllar sonra ortaya çıktı. Katarsis programına konuk olan Osma, değişimiyle adından söz ettirdi.

ADINI DEĞİŞTİRDİ

Maneviyata yönelen ve tesettüre giren Özlem Osma, adını da "Mekselina İslam" olarak değiştirdi. Eşi ve çocuklarıyla sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Mekselina İslam, eşiyle umreye giderek nikah tazeledi. Instagram'da 734 bin takipçisi bulunan Mekselina İslam, dini paylaşımlar yapıyor.

POPSTAR'DA DEKOLTE ÇIKIŞIYLA KONUŞULMUŞTU

Popstar'da "Ailemin istediği gibi dekolteli giymedim. Burası mankenlik yeri değil, herkes benim sesimi dinlemeye gelsin" dediği için eleştirilen yarışmacı, jüri üyelerinden Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy ile tartışmıştı.