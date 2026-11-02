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Samsun'da eşini ve kızını evden kovdu, yemek pişirirken uyuyakaldı! Evde yangın çıktı

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Samsun'da eşini ve kızını evden kovdu, yemek pişirirken uyuyakaldı! Evde yangın çıktı Haber Videosunu İzle
Samsun'da eşini ve kızını evden kovdu, yemek pişirirken uyuyakaldı! Evde yangın çıktı
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Samsun'un Canik ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen R.S., tartıştığı eşi ve kızını öldürmekle tehdit edip evden kovdu. Bir süre sonra ocakta yemek pişirirken uyuyakalan adamın evinde yangın çıktı, R.S. evden kaçtı. Yangını itfaiye söndürürken, anne ve kızının şikayetçi olduğu şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde alkol alan R.S., eşi ve kızını tehdit edip, evden kovduktan sonra yemek pişirdiği sırada uyuyakalınca yangın çıktı. Yangın söndürülürken, anne ve kızının şikayetçi olduğu R.S., gözaltına alındı.

EŞİNİ VE KIZINI ÖLÜMLE TEHDİT EDİP KOVDU

Olay, dün akşam saatlerinde Devgeriş Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen R.S., tartıştığı eşi A.S. (48) ve kızı İ.N.S.'yi öldürmekle tehdit edip, evden kovdu. Bunun üzerine A.S. ve İ.N.S. evden çıktı.

YANGINI GÖRÜNCE EVDEN KAÇTI

Bir süre sonra R.S., yemek pişirirken uyuyakaldı. Bu sırada ocaktaki yemekten kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören R.S., evden kaçtı.

İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Anne ve kızı, R.S.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMUSTAFA SERDAR KIRAN:

Bilinçli yapmışa benziyor.

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