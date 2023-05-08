Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı

Başrollerini Kaan Urgancığlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Şükran Ovalı ve Cezmi Baskın'ın paylaştığı Yargı dizisi, dün akşam 63. bölümle sezon finali yaptı. Dizide eşi Ilgaz'ın morgda cansı bedenini gören Ceylin'i oynayan Pınar Deniz, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

"HER ÖDÜLÜ HAK EDİYORSUN"

Yargı'nın son bölümünde Ilgaz'ın için düzenlenen cenaze sahneleri herkesi ağlattı. Rüyasında Ilgaz'ı morgda gören Ceylin, "Sevgilim, beni bırakıp neden gittin? Ben sensiz nasıl yaşayacağım?" diyerek hüngür hüngür ağladığı sahneler izleyicileri derinden etkiledi. Her sahnedeki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Deniz için "Pınar Deniz'in sahnelerin öldüm bittim." ve "Sen her ödülü hak ediyorsun" yorumları yapıldı.

İşte Pınar Deniz için yapılan bazı yorumlar...