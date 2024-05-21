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Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi

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Bir süredir birlikte görüntülenmeyen Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanma söylentileriyle gündeme geldi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Pelin Akil, "Tartışmalar oluyor, boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok" dedi.

Magazin camiasının gözde çiftleri arasında gösterilen Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürüldü. Bir süredir boşanma iddiasıyla gündeme gelen ikilide Pelin Akil, söylentilere son noktayı koydu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Arka Sıradakiler'de oynarken başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, 2016 yılında nikah masasına oturarak 2019'da da ikiz kızlarını kucaklarına aldı. Sosyal medya hesabından sık sık çıktıkları tatillerden romantik kareleri paylaşarak kendilerine hayran bırakan çiftin evliliklerinde kriz olduğu iddia edilmişti.

Dün akşam bir arkadaşının davetinden çıkarken Muhabir Online tarafından görüntülenen Pelin Akil, "Bir süredir birlikte görüntülenmiyorsunuz, boşanma iddiası için ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine konuştu. Ayrılık iddiasını yalanlayan oyuncu "Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok, her şey ortada. Tabi ki de tartışmalarımız oluyor. Bunlar da kulaktan kulağa başka şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda" dedi.

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Anıl Altan Pelin Akil Magazin Haberler

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