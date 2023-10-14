Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin perşembe günü hayatını kaybeden babası Kadri Emrah Özpirinçci, bugün Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul eden Özge Özpirinçci, güçlükle ayakta dururken eşi ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci'nin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci geçen Perşembe günü hayatını kaybetti. 69 yaşında hayatını kaybeden Özpirinçci için bugün Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından cenaze tören düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Törende babasının tabutunun önüne konulan fotoğrafı yanından ayırmayan Özge Özpirinçci cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Kıvanç Tatlıtuğ, Bülent İnal, Necip Memilli, İlker Kızmaz, Berrak Tüzünataç cenazeye katılarak yakın arkadaşları acı gününde yalnız bırakmadı. Cenaze için dua ve helallik alındı. Kadri Emrah Özpirinçci, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.