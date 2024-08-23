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Özcan Deniz "Bir çocuk daha istemiyorum" dedi, genç eşi Samar Dadgar'dan cevap gecikmedi

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Bir çocuk babası Özcan Deniz, son yaptığı açıklamada bir kez daha baba olmak istemediğini söylediği için tepki çekti. Eşine gelen eleştirilere cevap veren Samar Dadgar ise "Her kadın anne olmak zorunda değil. Her evlilik çocukla taçlandırılmak zorunda değil" dedi.

Oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz sene İranlı modacı Samar Dadgar ile nikah masasına oturdu. Önceki gün eşinin doğum gününde konuşan Deniz, bir çocuk daha istemediğini söyledi. Deniz sözlerinden dolayı tepki çekerken eşinden de açıklama gecikmedi.

DENİZ: BİR ÇOCUK DAHA İSTEMİYORUM

Özcan Deniz, eşinin 30'uncu yaşını kutladıkları gecede "Yeniden baba olmak ister misiniz?" sorusuna "53 yaşındayım. Eşim Samar ve oğlum benim ömrüm. Kaç sene daha onlara eşlik ederim bilmiyorum. Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum. O yüzden de bir çocuk daha dünyaya getirip, o 10'lu yaşlarındayken, ben 70'lerime dayanmak istemiyorum. Bunu göze alamıyorum ama Samar genç bir kadın, benim canım, ciğerim. 'Hayat' diyelim... Onun hakkı" cevabını verdi.

Özcan Deniz 'Bir çocuk daha istemiyorum' dedi, genç eşi Samar Dadgar'dan cevap gecikmedi

DADGAR: HER KADIN ANNE OLMAK ZORUNDA DEĞİL

Deniz sözlerinden dolayı tepki çekerken eşinden de açıklama gecikmedi. Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan Samar Dadgar, şu ifadeleri kullandı: "Her kadın anne olmak zorunda değil. Her kadın anne olma duygusuyla yanıp tutuşmak zorunda değil. Her evlilik çocukla taçlandırılmak zorunda değil. Bir çocuk zaten var ve bizim canımız ciğerimiz. İki taraf da birbirini seviyorsa ve çocuk yapma hasreti yok ise benim tarafımdan bunu kadın haklarına bağlamak ya da sen nasıl istemezsin eninde sonunda isteyeceksin zorbalıkla dikte edemezsiniz. Bazen bazı şeyler çok mahremdir, özeldir. Hasta değilim ama ya hasta olsaydım ve çocuk sahibi olamasaydım. Yaptığınız yorumlar kadınları üzen yorumlar. Herkesin, herkesin hayatına saygı duyması dileği ile sizleri seviyorum."

Özcan Deniz 'Bir çocuk daha istemiyorum' dedi, genç eşi Samar Dadgar'dan cevap gecikmedi

"BU BENİM KARARIMDI, EŞİM DE SAYGI DUYDU"

"Müslüman bir kadın olarak İran topraklarında o kültürden gelen bir kadın olarak bu kadar mahrem bir konunun her gün bir erkek muhabiri tarafından sorulması beni acayip utandırıyor ve bu çok mahrem bir konu. Türk örf ve adetlerinde de bunun hiçbir yeri yoktur onu da hepimiz biliyoruz. Benim kararım olan bu karara saygı duymanızı istiyorum ve ebediyen bu sorunun bana yöneltilmesini istemiyorum... Her kadının kendi bedeni ile ilgili karar verebilmesi büyük bir özgürlüktür... Dayatılmalarla ve olması gereken oymuş gibi dikte edilmek artık bu devirde biraz çiğ bir düşünce gibi geliyor bana. Sevgili eşim, yol arkadaşım, en değerlim kocam bu karara saygı duyması benim için yeterli idi ondan sonrası bunu sorgulamak ve mesaj yağmuruna tutulmak sadece bir kadına psikolojik şiddettir. Hepinizi saygı ile kucaklıyorum ve hepinizden artık bu denli mahrem konuyu açmamanızı diliyorum. Sizleri seviyorum

Özcan Deniz 'Bir çocuk daha istemiyorum' dedi, genç eşi Samar Dadgar'dan cevap gecikmedi

Özcan Deniz 'Bir çocuk daha istemiyorum' dedi, genç eşi Samar Dadgar'dan cevap gecikmedi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Samar Dadgar Özcan Deniz Çocuk Baba Magazin Yaşam Haberler

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