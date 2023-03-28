Oyuncu Serkan Genç, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığına başvurdu

Oyuncu Serkan Genç, sosyal medya hesabından Sera Kadıgil ile fotoğraflarını yayınlayarak Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığını duyurdu. Genç'in paylaşımına yorum yapan Barış Atay ise "Kuzen" dedi.

Güz Yangını, Suç Dosyası, Uygun Adım Aşk, İffet ve Nefes Nefese gibi birçok projede rol alan Serkan Genç, siyasete atıldı. Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan oyuncu, sosyal medya hesabından haberi duyurdu.

"NASİPSE ADAYIZ"

Twitter hesabından Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile verdiği pozları yayınlayan oyuncu Serkan Genç, "Nasipse adayız" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına sessiz kalmayan akrabası olduğu ileri sürülen oyuncu ve Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay da "Kuzen" yorumunu yaparak destek oldu.