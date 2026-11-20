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Rockstar Games'in 13 yıllık aradan sonra piyasaya çıkan oyunu GTA 6 için heyecan ABD'de doruğa ulaşırken ülkenin dört bir yanındaki polis teşkilatları oyunculara uyarı yaptı. BBC'nin haberine göre polis, sokak yarışı, araba hırsızlığı ve silahlı şiddetin gerçek hayatta hâlâ suç olduğunu hatırlattı.

"OYUNU OYNA, KENDİNİ OYNATMA"

Atlanta polisi sosyal medya paylaşımında "Oyunu oyna, kendini oynatma" uyarısı yaparken Denver yetkilileri "polisten kaçmak hâlâ yasa dışı" mesajını verdi. Teksas'taki San Antonio Polis Departmanı'ndan bir memur da bir videoda "Fazladan puan için birine saldırmaya değmez" dedi.

Yine Teksas'taki San Juan Polis Departmanı, oyunun ABD'de çıktığı gün Instagram'da yayımladığı videoda "Konuşmamız gerek. Heyecanlı olduğunuzu ve uzun süredir beklediğinizi biliyoruz ama GTA 6'da olan GTA 6'da kalır" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK HAYATTA HİLE KODU YOK"

Arizona'daki Pima County Şerif Ofisi ise Facebook paylaşımında oyunculara "Gerçek hayattaki yasaların hile kodu, yeniden doğma ya da görevi baştan başlatma seçeneği yok" diye seslendi.

Kariyerli suçluların hayatını konu alan ve Florida'dan esinlenen hayali bir eyalette geçen oyun, dünya genelinde bu hafta 20 milyonu aşkın sattı. Oyun, yalnız ilk günde 2,36 milyar dolarlık satışa ulaşarak tarihin muhtemelen en büyük eğlence lansmanı oldu.

ŞİDDET TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

1997'deki ilk oyundan bu yana Grand Theft Auto serisi, şiddet tasvirleri ve oyuncuyu bu şiddete sanal olarak ortak etmesi nedeniyle hem övgü hem eleştiri topluyor. Fox News'te bir yorumcu oyunun "suçu normalleştirip normalleştirmeyeceğini" sorguladı.

Şiddet içeren video oyunlarının oyuncular üzerindeki etkisine dair araştırmaların sonuçları ise karışık. Amerikan Psikoloji Derneği (APA), 2020'deki kararında şiddeti şiddet içerikli oyunlara bağlamanın "bilimsel açıdan sağlam olmadığını" belirtmiş, ancak bu oyunlarla artan saldırgan davranış arasında bir ilişki gösteren araştırmalar bulunduğunu da eklemişti.

Kaynak: BBC