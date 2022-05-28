Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı - Haberler

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Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynayan Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabından asansörde karın kaslarını gösterdiği bir videoyu paylaştı. Kaslarıyla adeta şov yapan oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sıfır Bir dizisiyle adından söz ettirdikten sonra Çukur ve Alev Alev'de rol alan Cihangir Ceyhan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynuyor. Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Yoğun iş temposunda ara vermeden spor yapan oyuncu, karın kaslarıyla şov yaptı. Asansörde bir video çeken Ceyhan, tişörtünü kaldırarak karın kaslarını sergiledi. O anları 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı

Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı

Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı

Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı

Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Cihangir Ceyhan Camdaki Kız Instagram Kanal D Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Rahman Karaeski:

Dünyada sanki bir onda var sonradan görme

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Hayri görse kafanı kırardı

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500
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