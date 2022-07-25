Nisan ayında evlenen Hadise, sosyal medya hesaplarına "Dinçerler" soyadını ekledi - Haberler

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Nisan ayında evlenen Hadise, sosyal medya hesaplarına "Dinçerler" soyadını ekledi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Nisan ayında işletmeci Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise, Twitter ve TikTok hesaplarında adının yanına "Dinçerler" soyadını ekledi.

Sevilen şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile nisan ayında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlendi. Gözlerden uzak yapılan ve sınırlı sayıda kişinin davetli olduğu nikah töreninden herhangi bir fotoğraf da paylaşılmadı. Evliliğiyle ilgili konuşmayan Hadise'den ilk hamle geldi.

SOYADINI EKLEDİ

Merakla beklenen nikah töreniyle ilgili sessizliğini koruyan 36 yaşındaki şarkıcı, Twitter ve TikTok hesaplarında adının yanında "Dinçerler" soyadını ekledi. Instagram'da 13,8 milyon takipçisi bulunan Hadise, buradaki adında bir güncelleme yapmadı.

Nisan ayında evlenen Hadise, sosyal medya hesaplarına 'Dinçerler' soyadını ekledi

Nisan ayında evlenen Hadise, sosyal medya hesaplarına 'Dinçerler' soyadını ekledi

MURDA İLE SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİ

Yoğun bir konser maratonu bulunan Hadise, geçtiğimiz haftalarda rapçi Murda ile İmdat isimli şarkıya düet yaptı. Rapçinin Bodrum'daki konserine konuk olan Hadise, Murda ile sarmaş dolaş dans etti.

Nisan ayında evlenen Hadise, sosyal medya hesaplarına 'Dinçerler' soyadını ekledi

Nisan ayında evlenen Hadise, sosyal medya hesaplarına 'Dinçerler' soyadını ekledi

Nisan ayında evlenen Hadise, sosyal medya hesaplarına 'Dinçerler' soyadını ekledi

Nisan ayında evlenen Hadise, sosyal medya hesaplarına 'Dinçerler' soyadını ekledi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Mehmet Dinçerler Twitter Hadise Magazin Haberler

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