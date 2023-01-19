Nesrin Cavadzade transparan elbisesiyle poz verdi, takipçileri yorum yağdırdı

Son olarak Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu ile başrolü paylaşan Nesrin Cavadzade, rol aldığı reklam filmleri ve verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor. Oyuncu geçtiğimiz günlerle İstanbul manzarası eşliğinde pozlar verdi.

"UTANIR İNSAN BÖYLE GÜZEL OLUNUR MU?"

Transparan gümüş renkli elbisesiyle verdiği pozları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden tam not aldı. Kısa sürede 140 binden fazla beğeni sayısına ulaşan 40 yaşındaki oyuncu, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. Cavadzade'nin göğüs ve bacak dekolteli pozlarına sessiz kalamayan takipçileri ise "Taş mısın be kadın" ve "Utanır insan böyle güzel olunur mu?" yorumunu yaptı.

İşte Nesrin Cavadzade'nin pozları ve gelen yorumlar...