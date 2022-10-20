Ne göğüs ne bacak! Merve Oflaz, kasık dekoltesiyle görenleri şaşı etti

Dün akşam bir defileye katılan oyuncu Merve Oflaz, yeşil renkte kasık dekolteli bir pantolon tercih etti. Yürürken frikik vermemek için dikkat eden ünlü ismin kombini sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi.

Survivor'daki performansının ardından oyunculuk yapan ve son olarak Arka Sokaklar'da oynayan Merve Oflaz, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dün akşam Züleyha Kuru'nun defilesine katılan Oflaz, kombiniyle tüm bakışları üzerine çekti.

DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sağlıklı beslenmesine ve spor yapmaya özen gösteren 34 yaşındaki ünlü isim, defileye yeşil renkteki kasık dekolteli bir pantolonla katıldı. Pantolonu göbek dekolteli bir büstiyer ile kombinleyen Oflaz, sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu.

KOMBİNİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

Merve Oflaz'ın kombinini beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları, "Tarz yapmaya çalışırken saçmalıyorlar", "Bunun nesi moda" ve "Böyle modanın canı cehenneme" gibi yorumlar yaptı.