Ünlü oyuncu Demet Evgar, siyah mini elbisesiyle kızı Mavi'nin odasında pozlar verdi. Birçok kişi Evgar'ın kızının odasında bu tarz pozlar vermesini yadırgayıp ünlü oyuncuyu eleştirdi.

Mini ve göğüs dekolteli siyah elbisesiyle kızının odasında poz veren Demet Evgar tepkilerden nasibini aldı

Başarılı oyuncu Demet Evgar, siyah mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle kızı Mavi'nin odasından poz verdi. Ünlü oyuncunun kıyafetini takipçileri aşırı buldu.

POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz yıl Levent Babataş ile nikâh masasına oturan Demet Evgar, Ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına almıştı. Vaktinin büyük çoğunluğunu kızıyla geçiren Evgar sosyal medyada da oldukça aktif. Son olarak kızı Mavi'ni odasından paylaşım yapan Evgar pozlarıyla dikkat çekti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Siyah mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle kızının odasında şekilden şekle giren ünlü oyuncu pozlarını "Kızımın odasından" notunu düştü. Evgar'ın reklam için verdiği pozlar takipçilerinin hoşuna gitmedi. Evgar'ın kombini eleştirilerin hedefi oldu.