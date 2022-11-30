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Mesaj Acun'a gidecek mi? Şeyma Subaşı'nın paylaşımı görenleri düşündürdü

Magazin Haberleri

Evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı kızı Melisa ile olan paylaşımına merak uyandıran bir not düştü. "Hayırlısıyla ve inşallah! Annesi nerede yaşıyorsa kızı da orada onunla yaşayacak" diyen Subaşı'nın paylaşımı kızı Melisa'nın velayetini almaya niyetlendiği yönünde yorumlara neden oldu.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 2017 yılında hayatını birleştirmişti. Çift 1 yılın ardından boşanmaya karar verdi. Acun Ilıcalı ise 2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı'nın velayetini Şeyma Subaşı'ndan aldı.

SON PAYLAŞIMI DÜŞÜNDÜRDÜ

Şu sıralar ikinci defa barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı ise görenleri düşündürdü.

Mesaj Acun'a gidecek mi? Şeyma Subaşı'nın paylaşımı görenleri düşündürdü

"ANNE NEREDE YAŞIYORSA KIZI ORADA YAŞAYACAK"

Kızı Melisa ile art arda fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı, "Benden ayrılmak istemiyor. 'Anne beni karnına geri koyup yanında götürsene. Hayırlısıyla ve inşallah, annesi nerede yaşıyorsa, kızı da orada onunla yaşayacak" notunu düştü. Birçok kişi Subaşı'nın kızının velayetini almayı düşündüğünü yazdı.

Mesaj Acun'a gidecek mi? Şeyma Subaşı'nın paylaşımı görenleri düşündürdü

Mesaj Acun'a gidecek mi? Şeyma Subaşı'nın paylaşımı görenleri düşündürdü

Mesaj Acun'a gidecek mi? Şeyma Subaşı'nın paylaşımı görenleri düşündürdü

Mesaj Acun'a gidecek mi? Şeyma Subaşı'nın paylaşımı görenleri düşündürdü

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Onder Yildiz:

Feelingmis filanmis filanmis,yav nesini haber yapıyorsunuz bunun.Hic bir vasfı olmayan bir insan

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