Merve Boluğur'dan '3'üncü kez evlenir misin?' sorusuna ilginç cevap: Çocuğum olsun istiyorum

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturduktan günler sonra boşanan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından "3'üncü kez evlenir misin?" sorusuna cevap verdi. Oyuncu, "Çocuk istiyorum aslında. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim" cevabını verdi.

Oyunculuktan şarkıcılığa transfer olan Merve Boluğur, geçtiğimiz sene DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Gösterişli bir düğünle evlenen Boluğur, 53 gün sonra tek celsede boşandı. Özel hayatıyla konuşulan ünlü isim son paylaşımıyla gündeme gelmeyi başardı.

3'ÜNCÜ EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Merve Boluğur, 4 milyon takipçili Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yaptı. Bir takipçisi oyuncuya "3'üncü kez evlilike var mı?" sorusunu yöneltti. Boluğur bu soruya "Çocuğuma baba olabilecek, sahiplenici bir adamla... Çocuğum olmasını istiyorum. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim" cevabını verdi.

"HAYATIMDA BİRİ OLSA LANSE EDERİM"

Sosyal medya hesabından zaman zaman takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, "Hayatınızda başka biri mi var?" sorusuna "Ben öyle kaçan biri değilim. Hayatımda biri olsa zaten lanse eden biriyim" cevabını vermişti.