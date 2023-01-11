Melisa Aslı Pamuk ile sette tartışan Alperen Duymaz sessizliğini bozdu: Küfrederek seti terk etti

Alperen Duymaz, birlikte başrolü paylaştığı Melisa Aslı Pamuk ile sette tartıştığını doğruladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Pamuk'un sete sürekli geç kaldığını söyleyen Duymaz, "Neden geç kaldığını sordum ve ciddiyetsiz davrandı. Sonra da yanıma gelerek bana küfrederek seti terk etti" dedi.

Ego dizisinin başrol oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz sette birbirine girdi. Tartışmanın ardından Pamuk'u sosyal medya hesabından takipten çıkaran Duymaz, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"BÜYÜK BİR SİNİRLE TARTIŞIP KÜFREDEREK SETİ TERK ETTİ"

Yaşanan gerginliğe rağmen Melisa Aslı Pamuk ile profesyonelce çalışmaya devam eden Alperen Duymaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Melisa'nın genel olarak sete geç çıkıp ekibi bekletiyor olmasına anlam vermeye çalışırken bizler, işimizin yoğunluğu sebebiyle o gün ki geç gelişinin sebebini sordum 'ne oldu neden geç kaldın Melisa?' gelen ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavrın ardından sinirlendim ve mesafeli davrandım. Ekibin karşısında mahcup olan Melisa yaklaşık 20 dakika sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı. Bu tartışmanın sonucunda melisa bana küfrederek seti terk etti."

"MELİSA'NIN PİŞKİNCE GÜLDÜĞÜ CİDDİYETSİZ TAVRI HAZMEDEMEDİM"

"Ben haklarımı korumaya çalıştım ve çalışıyorum. İnsanlar işlerinin gerektirdiği saatlerde işlerinde olurlar, herhangi bir aksaklıkta da açıklama yaparlar. Tüm ekibin hazır bir şekilde Melisa'yı beklemesini ve Melisa'nın hiçbir şey yokmuşçasına pişkince gülerek koyduğu ciddiyetsiz tavrı hazmedemedim. Açıklama yapmak zorunda kalmayabilirdim ama çıkan yanlış ve yalan, gerçeği yansıtmayan bu haberlere bir cevap vermek istedim. Gündeminizi böyle bir şey için meşgul ettiysem özürlerimi iletir saygımı sunarım."