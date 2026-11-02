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Turgutlu'da binadan kopan sıvalar anne ve küçük kızının hemen arkasına düştü! Korku dolu anlar kamerada

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Turgutlu'da binadan kopan sıvalar anne ve küçük kızının hemen arkasına düştü! Korku dolu anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Turgutlu'da binadan kopan sıvalar anne ve küçük kızının hemen arkasına düştü! Korku dolu anlar kamerada
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Eski Manisa Yolu üzerindeki bir binanın dış cephesinden kopan sıva parçaları kaldırıma düştü. Kaldırımda yürüyen anne ve küçük kızının hemen arkasına düşen sıvalar korku dolu anlara neden oldu. Şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir binadan koparak kaldırıma düşen sıva parçaları, yoldan geçen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kaldırımda yürüyen anne ve küçük kızı düşen sıvalardan son anda kurtuldu.

SIVALAR HEMEN ARKALARINA DÜŞTÜ

Olay, Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın dış cephesinden kopan sıva parçaları kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar, sıva parçalarının üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Sıvaların düştüğü kaldırımda yürüyen anne ve küçük kızının hemen arkasına düşen sıvalar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İTFAİYE ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yaşanabilecek bir tehlikenin önüne geçmek için çalışma başlattı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yaşananlar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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