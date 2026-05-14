II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu, İstanbul Paşalimanı’nda işlettiği “Nilhan Sultan Köşkü” adlı kafe ve mağazayı artan kira maliyetleri nedeniyle kapatma kararı aldı. Osmanoğlu, milyonluk kira bedelleri nedeniyle işletmeyi sürdürmenin mümkün olmadığını söyledi.

II. Abdülhamid’in 5’inci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu’nun İstanbul Paşalimanı’nda işlettiği “Nilhan Sultan Köşkü” adlı kafe ve mağazayı kapattığı ortaya çıktı. Osmanoğlu, artan kira maliyetleri nedeniyle işletmeyi boşaltma kararı aldıklarını açıkladı.

CHP’Lİ ESKİ VEKİLDEN KİRALAMIŞTI

Nilhan Osmanoğlu’nun, 2007-2011 yılları arasında CHP milletvekilliği yapan Şinasi Öktem’den kiraladığı köşkü uzun süredir kafe ve mağaza olarak işlettiği öğrenildi. Paşalimanı’nda faaliyet gösteren “Nilhan Sultan Köşkü”nün 13 Mayıs 2026 itibarıyla kapatıldığı belirtildi.

“MİLYONLUK KİRALAR BU KARARI ALDIRDI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Osmanoğlu, kira ücretlerindeki hızlı artış nedeniyle işletmeyi kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Osmanoğlu açıklamasında, restoran sektöründeki 10’uncu, Paşalimanı’ndaki ise 8’inci yıllarını tamamladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla restoran sektöründeki onuncu, Paşalimanı'ndaki sekizinci yılımızı tamamlarken, maalesef değişen şartların getirdiği bir yol ayrımındayız. Her geçen gün öngörülemez şekilde artan ve bir-iki yıl için milyonluk bantlara oturacak kira bedelleri giderler bizi bu kararı almaya sevk etti. 

"BU ASTRONOMİK MALİYETLERİ KARŞILAYABİLMEK İÇİN..."

Bizim inandığımız misafir ağırlama adabında, sırf bu astronomik maliyetleri ve kiraları karşılayabilmek adına, sizlerin önüne afaki rakamlarla menüler sunmak yoktur. 

"OPERASYONUMUZU SONLANDIRDIK"

Sırf çarklar dönsün diye kaliteden ve hakkaniyetten ödün vermeyi hiçbir zaman içimize sindiremeyiz. Bu ilkeler doğrultusunda Nilhan Sultan Köşkü Paşalimanı operasyonumuzu bugün itibarıyla sonlandırdığımızı duyurmak isteriz."

