'Maneviyatım ağır basıyor' diyerek müziği bırakan Tuğçe Tayfur'dan bir sürpriz hamle daha! Tek kalemde sildi

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın müzisyen kızı Tuğçe Tayfur, "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek kariyerini noktalamıştı. Tayfur'dan bir şaşaırtan hamle daha geldi. Ünlü isim sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını sildi. Tayfur nişanlısından da ayrıldığını duyurdu.

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızlar Tuğçe Tayfur, "Maneviyatım ağır basıyor, şampanya gönderilmesi bana ağır geliyor" diyerek sahneleri bırakmıştı. Yaptığı paylaşımda sektörde yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, yeni bir yolculuğa başlayacağını duyurmuştu.

DEKOLTELİ POZLARINI SİLDİ

Konuyla ilgili uzun bir açıklama yapan ve sevenlerine aldığı kararın arka planını anlatan Tuğçe Tayfur'dan bir sürpriz hamle daha geldi. Sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını kaldıran Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Burak Kalfa'dan da ayrıldı.

NİŞANLISINDAN AYRILDI

Ünlü isim yaptığı paylaşımda ilişkilerinin bittiğini şu sözlerle duyurdu: Burak Bey artık free" (özgür) Parmağındaki yüzüğün de olmadığını göstererek subliminal bir fotoğrafla özgürlüğünü duyurmuş. Ben hiç kartlar kapalı oynamadım. O yüzden onun bu 'özgür' paylaşımına katıldığımı söyleyeyim. Allah yolunu iyi insanlarla karşılaştırsın ve çok mutlu ol!"