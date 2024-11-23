Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor

Bir dönemin efsane programı 'Çocuktan Al Haberi', 2019 yılında ekranlara veda etse de programda yer alan çocukların verdiği cevaplar ve sevimli tavırları hala hafızalarda...

YARIŞMAYA DAMGA VURMUŞTU

Bu çocuklardan en dikkat çekeni hiç kuşkusuz ki çakıl bebek lakabıyla anılan Nisan Aktaş'tı. O dönem 3 yaşında olan ve sevimli halleri ile gönülleri fetheden Nisan Aktaş, şimdilerde 10 yaşında kocaman bir kız...

"ZAMAN NE HIZLI AKIYOR"

Zaman zaman sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Aktaş'ın son halini görenler "Ne güzel oldun", "Ya çok tatlısın", "Ne minnoş", 'Koca kız olmuş", "Zaman ne hızlı akıyor" şeklinde yorumlar yaptı.

TEKLİF YAĞIYOR

Son hali ile adından söz ettiren çocuk yıldıza aynı zamanda çok sayıda oyunculuk teklifi de geliyor. Yarışmada anlattığı masallarla da dikkat çeken Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı "Melez Prenses" filmlerinde de rol almıştı.

İşte Nisan Aktaş'ın son hali;