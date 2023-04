Kızılcık Şerbeti dizisi özet verilirken bir anda yayından kaldırıldı! Oyuncular RTÜK'e sert çıktı

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili tartışmalar iyice alevlendi. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bir bölümünde zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atıldı. Tepkilerin ardından harekete geçen RTÜK, kadına şiddet sahnesi nedeniyle 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdi.

RTÜK'ÜN CEZASI İPTAL EDİLMİŞTİ

Show Tv'nin avukatları, RTÜK'ün cezasını mahkemeye taşıyarak itiraz etti. Cezanın iptali içinTwitter'da "RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma" etiketiyle kampanya başlatılırken, birçok izleyici ve sanatçı karara tepki gösterdi. Kanal avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK cezasına karşın yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ÖZET SIRASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Dizinin son bölümünün yayınlanması beklenirken, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ankara İdare Mahkemesi, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkındaki yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. İdare Mahkemesi'nin kararı dizinin özetinin yayınlandığı sırada geldi.

BİR ANDA İSLAMOFOBİ BELGESELİ YAYINLANMAYA BAŞLADI

Karardan sonra dizi bir anda yayından kesilerek "İslamofobi" belgeseli yayınlanmaya başladı. RTÜK, yayın durdurma gerekçesi olarak, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" ilkesini gösterdi.

KARARA TEPKİLER GECİKMEDİ

Show Tv'den yapılan açıklamada, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 2023/12 sayılı toplantısında alınan 15 No'lu kararı uyarınca, "Kızılcık Şerbeti" dizimizin yayını durdurulmuş ve yerine RTÜK tarafından kanalımıza yayınlanmak üzere gönderilen belgeseller yayına alınmıştır." ifadelerine yer verildi. Dizinin başrol oyuncuları ve sanat dünyasından karara tepkiler gecikmedi.





Sosyal medyada yapılan tepkiler şu şekilde:

Müjde Uzman :"Önce son dk yasak, sonra tamam yayınlayın, sonra ne alakaysa "İslamofobi" konulu belgesel demeye dilimin varmadığı bir yayın? Propagandaya karşıyız deyip üstelik? Hem de zorla hem de ülke dingonun ahırıymış gibi kararsız kararlarla? Müdahale mi deseydim yoksa!



Sıla Türkoğlu:"Her gün yüzlercesine maruz kalınan, defaatle sessizleştirilen bir hal yaşanırken; üstelik safi anlatılan, her karakterinde birilerinin hikayesini bulduğu, aksine dayatılan her düşünceyi bir aradan yaşamaya, yaşarken var olmaya, anlatmaya çalışan ekibimiz ve bizimle bu yola gönül vermiş, zaman ayırmış olan izleyicilerimizin bu yaptırıma maruz bırakılmasını kabul etmiyoruz. Emek verilen her şey değerlidir. Sanat ve sanatçı cezalandırılamaz. Bu değersizleştirilmeyi hak etmiyoruz."

Barış Kılıç:"Kan kusup Kızılcık Şerbeti içmek. Tam da bunu anlatmak istemiştik.."

Ceren Karakoç:"14 nisan 2023 bugünü de unutmayacağız!!!"

Müjde Evrim Alasya:"Kadına şiddetten rahatsız olanlar,gerçek hayattaki kadına şiddetten de bu kadar rahatsız oluyorlar mı! Bi sürü insanı bir anda işsiz bıraktılar! VEBALİ BÜYÜK!"

Doğukan Güngör:"Türk Televizyon tarihinde kara leke"

Demet Özdemir:"İnanamıyorum ! Gerçekten inanamıyorum ! Sesimi çıkartıyorum , yanlarındayım!"