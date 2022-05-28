Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan'ın 18 yıldır baktığı kedisi vefat etti - Haberler

Eyvah Babam, İhlamurlar Altında ve Acayip Hikayeler gibi projelerle adını duyuran ve dobralığıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Kemoterapi tedavisine başlayan başarılı oyuncu, 18 yıldır baktığı kedisini kaybetti.

"BENDEN BİRÇOK PİSLİĞİ ALDI"

Yıllardır birlikte yaşadığı Korsan isimli kedisini kaybeden Billur Kalkavan, yaşadığı büyük üzüntüyü sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Kedisinin fotoğraflarını paylaşan Kalkavan, şu ifadeleri kullandı: "18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan Korsan'ımı 2 gün önce cennete uğurladık. Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim. Kediler şifacıdır, Korsan'ın sağlığı tam 1.5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum. Sayesinde bu kadar kolay atlatıyorum. Ardında kalan 6 kedimiz ve kendi adımıza Korsan'ı hep minnetle anacağız. Acı çekmiyorum çünkü kedilerin ortalama ömrü 15 senedir. Korsan sınırları zorladı ve 18 sene kalmayı başardı. Özleyeceğim o kadar."

AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELE EDİYOR

Hamdi Alkan, geçtiğimiz günlerde ziyaretine gittiği Billur Kalkavan'la bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Alkan'ın paylaşımda saçlarını kazıttığı görülen Kalkavan'ın akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu, "Kendimi güvenli ellere teslim ettim. Hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum. Hamdi Alkan ve Enver Aysever'in paylaşımlarından sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti herkesten Allah razı olsun. Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim" dedi.